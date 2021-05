OPPO Find X3 Pro, ecco la splendida edizione limitata per lo sbarco su Marte

In seguito al traguardo storico ottenuto dall'Ente spaziale cinese con lo sbarco del suo lander Tianwen-1 su Marte, anche Oppo ha deciso di celebrare l'evento con una bellissima edizione speciale del suo flagship Oppo Find X3 Pro.

Il nuovo Oppo Find X3 Pro Mars Exploration Edition arriverà sul mercato in una nuova bellissima colorazione grigia ispirata, secondo le parole di Oppo, dallo spazio, con la scocca realizzata in vetro AG con finitura metallica, per ottenere un touch and feel diverso dal solito.

Sempre sul retro del dispositivo, prenderà posto un'incisione che caratterizza l'evento storico di cui si fa araldo: Utopia Planitia, ovvero il sito di atterraggio del Tianwen-1 su Marte.

Anche il software della nuova edizione speciale sarà arricchito di funzionalità relative all'evento, a partire dal nuovo tema Marte dell'UI, sfondi animati che mostrano alba e tramonto sul Pianeta Rosso e degli interessanti filtri per la fotocamera. Immancabile infine, un bellissimo packaging commemorativo.

La Mars Exploration Edition di Oppo Find X3 al momento dovrebbe essere destinata al solo mercato cinese, preordinabile a un prezzo di circa 895 Euro al cambio e mantenendo inalterate le specifiche tecniche della versione standard.

Per scoprire tutti i segreti del nuovo Oppo Find X3 vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra recensione completa, arricchita di recente grazie a un bellissimo speciale a cura del nostro Alessio Ferraiuolo che mette in luce tutte le particolarità della modalità Microscopio.