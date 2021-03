Oppo Find X3 Pro: unboxing e prime impressioni del nuovo top di gamma Oppo

Poco dopo la presentazione della nuova serie Oppo Find X3, abbiamo avuto modo di mettere le mani sul modello Pro della serie di smartphone della società asiatica, di cui vi mostriamo le principali funzioni sul nostro canale ufficiale YouTube.

Attraverso il player presente in apertura, infatti, potete visualizzare il nostro video hands on dell’Oppo Find X3 Pro, lo smartphone ultratop della linea che sarà disponibile nelle prossime settimane al prezzo di 1.149,99 Euro e che rientra tra le promozioni di lancio di Oppo.

Oppo Find X3 Pro 5G include infatti una fotocamera quadrupla all’avanguardia ed un display immersivo e, come gli altri dispositivi della lineup, è anche caratterizzato dal supporto alle reti 5G.

Fateci sapere cosa ne pensate, dopo aver ovviamente visto il nostro video presente in apertura. Per tutte le informazioni sui prezzi dei nuovi Oppo Find X3, e le relative offerte di lancio con gli omaggi messi in campo dal produttore per il mercato italiano, vi rimandiamo alla nostra notizia dedicata.

