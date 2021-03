OPPO Find X3 Series da oggi disponibili all'acquisto in Italia

Dopo aver provato con mano il nuovo flagship OPPO Find X3 Pro nella nostra recensione, apprendiamo finalmente della disponibilità nei principali store italiani degli smartphone della famiglia OPPO Find X3 Series.

Da oggi in vendita su Amazon, presso gli operatori telefonici e i principali negozi di elettronica dunque, OPPO Find X3 Pro, Find X3 Neo e Find X3 Lite arrivano sul mercato con delle interessanti promozioni, che saranno valide fino al 30 aprile.

In particolare, acquistando OPPO Find X3 5G Pro sarà possibile ricevere in omaggio un pacchetto del valore di 449 Euro comprensivo di uno smartwatch della serie OPPO Watch 46 mm, una cover in Kevlar, il sistema di ricarica AirVOOC 45W e la garanzia OPPO Care. Find X3 Pro è disponibile al prezzo suggerito di 1149,99 Euro nelle colorazioni Gloss Black, Blue e White.

Con l'aquisto dell'OPPO Find X3 Neo 5G invece saranno inclusi un OPPO Watch 41 mm e gli auricolari OPPO Enco W51, per un valore complessivo dell'omaggio di 349 Euro. In questo caso il prezzo del device è di 799,99 Euro ed è possibile scegliere fra la variante Starlight Black e il modello Galactic Silver.

Se invece siete interessati a OPPO Find X3 Lite 5G, il modello dal costo senza dubbio più accessibile con i suoi 499,99 Euro, potrete ricevere in regalo gli auricolari OPPO Enco X, del valore di ben 179 Euro. OPPO Find X3 Lite 5G è disponibile nei colori Galactic Silver, Astral Blue e Starry Black.

Per approfondire, consigliamo di dare un'occhiata alle specifiche tecniche dei tre modelli nel dettaglio.