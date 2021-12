OPPO: niente Find X4, si passa direttamente a Find X5 e X5 Pro

È di pochi giorni fa l'annuncio di OPPO Find N, mostrato dalla compagnia cinese durante l'INNO Day del 14 e 15 dicembre. Oggi, però, sono trapelati in rete i render e la scheda tecnica di OPPO Find X5 Pro, il nuovo dispositivo top di gamma della serie Find X5 del produttore cinese, che dovrebbe essere presentato tra febbraio e marzo 2022.

I render, che potete trovare nella galleria in calce, sono stati condivisi dal profilo Twitter di OnLeaks, noto per la sua affidabilità. Con ogni probabilità, OPPO Find X5 Pro altro non è che OPPO Find X4 Pro sotto un nuovo nome: OPPO, infatti, sembra aver deciso di saltare completamente la serie 4 dei propri device flagship, poiché il numero quattro è considerato "sfortunato" in Cina.

Stando ai render, il modulo della fotocamera sarà del tutto simile a quello di OPPO Find X3 Pro, dunque sarà dotato di tre fotocamere, di cui una principale, una grandangolare e un teleobiettivo. Tuttavia, il form factor del modulo non sarà squadrato, ma trapezioidale, una vera novità non solo rispetto agli altri smartphone OPPO, ma a tutti i device in circolazione.

Il design del pannello posteriore del telefono, comunque, sembra cambiare totalmente rispetto al passato, poiché questa volta OPPO ha preferito una finitura opaca a quella lucida già presente su Find X3 Pro. Passando alla vista frontale del device, questo avrà una fotocamera punch-hole posta in alto a sinistra sullo schermo, mentre i bordi saranno quasi inesistenti, garantendo allo smartphone uno schermo di grandi dimensioni.

Riguardo alle specifiche del telefono è possibile fare delle speculazioni unendo i leak di OnLeaks con alcune indiscrezioni delle scorse settimane che circondavano il nome di OPPO Find X4 Pro. OPPO Find X5 Pro avrà un chipset Snapdragon 8 Gen 1, mentre il suo display sarà un pannello FullHD+ con risoluzione di 2400x1800 p. e diagonale da 6.78".

La fotocamera principale del device sarà da 50 MP, e lo stesso vale per la lente grandangolare, che dunque si pone in diretta competizione con la fotocamera di Xiaomi 12 Pro. Il teleobiettivo, invece, sarà da 13 MP. Inoltre, OPPO Find X5 Pro avrà una selfie-camera da 32 MP.

Per concludere, il device dovrebbe avere una batteria da 5.000 mAh con il supporto al fast charging. OPPO Find X5 Pro sarà rilasciato insieme a OPPO Find X5 "standard", che a differenza del modello high-end dovrebbe possedere un SoC MeiTak Dimensity 9000: l'annuncio dei due smartphone è previsto entro la fine del primo trimestre del 2022.