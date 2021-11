OPPO Find X4 Pro si mostra in ogni dettaglio: mancherà il sensore microscopico?

I tipster del mondo smartphone ritornano a parlare della gamma di smartphone OPPO Find X4: dopo le discussioni sul possibile supporto alla ricarica rapida a 125W, trapela la scheda tecnica di OPPO Find X4 Pro con qualche sorpresa interessante. Mancherà il sensore microscopico dal comparto fotocamera?

Come spesso capita per quanto concerne i rumor di mercato del colosso cinese in questione, a diffondere queste voci è il rinomato informatore Digital Chat Station tramite il social network cinese Weibo. Secondo i suoi ultimi post, sotto la scocca apparirà il potente SoC top di gamma Snapdragon 8 Gen 1 di casa Qualcomm. Niente di speciale su questo fronte, dunque, bensì qualcosa di già prevedibile. Ad accompagnarlo dovrebbero essere tagli di memoria pari a 256/512 GB di archiviazione e massimo 12 GB di RAM. Non è nota invece la capienza della batteria, che però dovrebbe supportare la ricarica rapida da 80 o 125 watt.

Lato multimedia, il display in dotazione dovrebbe essere un pannello AMOLED con notch punch-hole e bordi curvi da 6,7 pollici, per la risoluzione QHD+ e frequenza di aggiornamento di 120Hz. Per quanto riguarda il comparto fotocamera, anteriormente si vocifera la presenza di un sensore da 32 MP e, sul retro, tre fotocamere di cui due da 50 MP (primaria e ultra-grandangolare) e un sensore da 13 MP o da 12 MP con zoom ottico 2x. Sembra quindi mancare dalla lista il sensore microscopico ma, trattandosi pur sempre di indiscrezioni, vale sempre il consiglio di considerarle con le pinze.

Restando sempre nel mondo OPPO, la società asiatica ha rilasciato il primo teaser di OPPO Reno7 riguardante la fotocamera.