OPPO Find X4 punta sulla ricarica rapida: supporterà i 125W cablati?

OPPO sembra avere intenzione di puntare le sue fiches sull’implementazione di tecnologie di ricarica ultra-rapida sui suoi prossimi smartphone di fascia alta. Non sarà solo OPPO Fold ad avere una ricarica rapidissima, ma anche il nuovo OPPO Find X4 che, addirittura, potrebbe puntare a quota 100W o 125W.

A parlarne, seppur condividendo pochi dettagli, è il rinomato informatore cinese Digital Chat Station tramite il social network Weibo. Il suo post recita quanto segue: “La ‘Fabbrica Verde’ (OPPO, ndr) offrirà due nuove soluzioni di ricarica flash cablate il prossimo anno. È prevista anche la nuova ricarica rapida da 100W. [OPPO] Find finalmente supporterà la ricarica flash di gran lunga superiore a 65W”.

Nel thread sottostante il post, DCS poi parla anche del possibile supporto alla ricarica rapida cablata a 125W, cifra raggiunta inizialmente proprio da OPPO con la tecnologia VOOC. La battaglia per il wattaggio più elevato ora la conduce però Xiaomi che, anche se solamente in laboratorio, ha creato un sistema di ricarica rapida da 200W capace di ricaricare una batteria da 4.000 mAh in soli otto minuti. Non solo, ma il sistema HyperCharge supporta anche la ricarica senza fili da 120W. Queste quote al momento non vedono ancora una vera e propria applicazione concreta diffusa, ma si prevede uno slancio tra fine 2021 e inizio 2022.

Restando nell’universo OPPO, invece, a fine ottobre la società ha presentato OPPO A54s in Italia.