OPPO Find X4: trapela la scheda tecnica, occhio a schermo e fotocamera!

A poco più di due settimane dal leak delle specifiche tecniche di OPPO Find X4 Pro, in rete trapela la scheda di OPPO Find X4, modello base della medesima gamma di fascia alta attesa per il rilascio nel 2022. Ci sono sorprese particolari? Per ora no, ma vediamo tutti i dettagli noti a oggi.

Come ripreso da Gizchina, la società cinese starebbe preparando OPPO Find X4 dotandolo del chipset MediaTek Dimensity 9000 prodotto su processo a 4 nanometri, accompagnato da 8/12 GB di RAM LPDDR5 e memoria interna UFS 3.1 per una capienza di 256/512 GB. A dare energia al tutto dovrebbe essere una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida cablata da 80 W o wireless a 50 W.

Lato multimedia ci troviamo dinanzi a uno schermo AMOLED LTPO con frequenza di aggiornamento di 120Hz con risoluzione QuadHD+ e diagonale da ben 6,78 pollici, diventando così uno smartphone che alcuni chiamerebbero scherzosamente “padellone”, ma pur sempre di ottima qualità. Per quanto riguarda il comparto fotocamera, dunque, si parla della dotazione di tre sensori sul retro, due da 50 MP e un teleobiettivo da 13 megapixel, mentre non è nota la natura della lente posta anteriormente.

Grazie ai tipster del settore trapelano anche i prezzi provvisori, pari a 707 Dollari per la versione base da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria, oppure 785 Dollari per 12/256 GB e 863 Dollari per 12/512 GB. Ovviamente tutte queste voci di mercato vanno prese con le pinze.

Occhi aperti anche all’imminente INNO Day 2021, dato che OPPO presenterà una fotocamera posteriore retrattile che potrebbe apparire proprio sui modelli della gamma Find X4.