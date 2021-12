OPPO Find X4 e X4 Pro: trapelano nuove specifiche, niente ricarica rapida a 125 W?

La serie OPPO Find X4 comprenderà i prossimi flagship di OPPO, e dovrebbe arrivare nei negozi tra febbraio e marzo 2022, poco dopo il Capodanno cinese. In attesa del lancio dei due device, è trapelata in rete la presunta scheda tecnica di OPPO Find X4, alla quale oggi possiamo aggiungere altri dettagli provenienti da due noti leaker.

In particolare, le informazioni arrivano dal tipster cinese Digital Chat Station e da Sha Hua Di Ka, altro leaker che ha risposto alle indiscrezioni dello stesso Digital Chat Station su Weibo. In particolare, secondo il primo leaker OPPO Find X4 avrà un SoC MediaTek Dimensity 9000, mentre OPPO Find X4 Pro sarà dotato di chipset Snapdragon 8 Gen 1, rappresentando la scelta di OPPO per la "gara" tra i device dotati del più recente SoC di Qualcomm.

La scelta del chipset MediaTek Dimensity 9000 per OPPO Find X4 è stata confermata dalla stessa MediaTek durante la conferenza di annuncio di Dimensity 9000, che si è tenuta il 16 dicembre scorso: l'azienda cinese ha anche confermato che il suo chipset supporta pienamente il 5G, dunque entrambi i flagship di OPPO funzioneranno con il nuovo standard di connettività.

In termini di fotocamera, possiamo aspettarci una soluzione piuttosto convenzionale, dotata di un sensore con tre obiettivi, di cui un grandangolo e un teleobiettivo: è interessante notare che né OPPO Find X4 né OPPO Find X4 Pro avranno una lente periscopica, che però potrebbe trovare spazio in un eventuale OPPO Find X4 Ultra o Pro+, riguardo a cui però al momento non sappiamo quasi nulla.

Infine, più spinosa è la questione della ricarica: molti telefoni cinesi, infatti, fanno della velocità di ricarica una delle loro principali feature, e OPPO Find X4 avrebbe il fast charging a 125 W, secondo alcune indiscrezioni. In realtà, Digital Chat Station riporta che il telefono si fermerà al fast charging a 80 W cablato, che dovrebbe diminuire a 50 W in wireless. benché non si tratti affatto di valori ridotti, al momento esistono sul mercato soluzioni ben più performanti, come quelle di Realme, che toccano i 150 W di ricarica rapida.