OPPO Find X5 a 400 euro in meno da Comet, solo fino al 13 gennaio

I Saldissimi d’Inverno di Comet stanno per giungere al capolinea, fissato al 13 gennaio prossimo. Dopo avere ripreso da questo volantino un TV Samsung OLED a un prezzo bomba, torniamo dalla catena di negozi per parlarvi della disponibilità di OPPO Find X5 a 400 euro in meno.

Questo smartphone di fascia medio-alta lanciato tra febbraio e marzo 2022 è ancora un ottimo prodotto per chi vuole un dispositivo performante e dal design non indifferente. Al 40% in meno, poi, è davvero imperdibile. Ma che specifiche tecniche ha? La versione proposta da Comet presenta 256 GB di memoria interna non espandibile, 8 GB di RAM, batteria da 4.800 mAh con ricarica a 80W e SoC Snapdragon 888 5G prodotto da Qualcomm. Lo schermo è un AMOLED da 6,55 pollici con refresh rate di 120Hz, mentre lato fotocamera abbiamo tre sensori posteriori (di cui due da 50 MP per grandangolo e ultra-grandangolo) e uno anteriore da 32 megapixel.

Al posto dei 999,99 euro fissati come prezzo di listino, OPPO Find X5 costa solo 599 euro per oggi e i prossimi due giorni. Completando l’acquisto in queste ore si riceverà il dispositivo mobile a casa nella giornata di martedì 17 gennaio 2023, naturalmente a costo zero. In alternativa, si può procedere con il ritiro gratuito presso il punto vendita più vicino, se disponibile. Facciamo presente, in chiusura, che questa promozione risulta valida sia online, sia nei negozi Comet.

