OPPO Find X5 Pro con fotocamera Hasselblad arriva il 24 febbraio: c'è un poster ufficiale

Solo poche ore fa vi abbiamo parlato degli annunci di OPPO al MWC 2022, segnalandovi un poster promozionale dell'azienda che lasciava poco spazio ai dubbi. Oggi, per fugare ogni residua perplessità su cosa il colosso cinese presenterà al MWC 2022, OPPO ha mostrato un secondo poster di OPPO Find X5 Pro, OPPO Pad, OPPO Enco X2 e OPPO Watch.

Due sono le particolarità del poster, che potete vedere in calce: la prima è che esso mostra anche OPPO Watch 3, la terza iterazione nella serie di smartwatch del colosso cinese, che nel materiale promozionale di ieri non era invece presente. Lo smartwatch, comunque, rimane ancora un mistero, dal momento che la sua prima immagine (ufficiale e non) è proprio quella condivisa oggi dalla stessa OPPO.

Ad ogni modo, dopo circa un anno da OPPO Watch 2 è possibile pensare che l'azienda cinese intenda operare un refresh senza troppi cambiamenti della sua linea di smartwatch.

La seconda particolarità del poster è che tutti i device mostrati hanno la scocca trasparente, il che ci permette di dare un'occhiata a cosa troveremo sotto il telaio di OPPO Find X5 Pro, OPPO Pad, Enco X2 TWS e OPPO Watch 3: benché sia impossibile speculare sugli hardware a partire dal poster, il colpo d'occhio è sicuramente molto suggestivo.

Ad ogni modo, il lancio di OPPO Find X5 Pro si terrà il 24 febbraio, insieme a quello di tutti gli altri device presenti sul poster, come già stabilito da alcuni leaker e recentemente confermato dalla stessa OPPO. Probabilmente, poi, tutti i device potranno essere toccati con mano al MWC 2022, che si terrà tra il 28 febbraio e il 3 marzo prossimi.