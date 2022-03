Oppo Find X5 Pro, con Marisilicon X ed Hasselblad immagini e video naturali

Dell'impatto del processore Marisilicon X ed Hasselblad sull'Oppo Find X5 Pro abbiamo parlato nel nostro speciale pubblicato su queste pagine qualche giorno fa. Oggi, torniamo a discutere della questione con un video speciale.

Nel filmato che trovate in apertura, ci sofferiamo sul comparto fotografico di Oppo Find X5 Pro, che è in grado di offrire prestazioni di alto livello grazie al connubio tra hardware e software. Appare chiara quindi l'intenzione di Oppo, col suo Find X5 Pro, di porre le basi per il futuro dei suoi sistemi fotografici che vedremo all'opera sugli altri smartphone.

Ricordiamo che sul dispositivo troviamo una fotocamera principale da 50 megapixel con apertura f/1.7 basata su sensore IMX766 di Sony, stabilizzazione ottica a cinque assi, accompagnata da una fotocamera grandangolare da 50 megapixel con apertura f/2.2 ed un terzo obiettivo da 13 megapixel dedicata allo zoom.



Su queste pagine qualche settimana fa abbiamo anche pubblicato un approfondimento sul processore neurale Marisilicon X di Oppo Find X5 a cui vi rimandiamo per tutti i dettagli del caso.