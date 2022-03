OPPO Find X5 Pro ora misura anche il battito cardiaco, ma c'è una limitazione

OPPO Find X5 Pro è stato annunciato lo scorso 24 febbraio, in occasione del MWC 2022 di Barcellona. A poco meno di un mese dal suo debutto sul mercato internazionale, però, OPPO Find X5 Pro ha ricevuto una nuova feature piuttosto interessante, specie per le sue implicazioni in campo clinico e biometrico.

La nuova funzione, per ora limitata alla versione cinese dello smartphone, permette ad OPPO Find X5 Pro di misurare il battito cardiaco in maniera estremamente intuitiva, cioè con il semplice posizionamento sul petto dell'utente.

A differenza di altri smartphone cinesi come quelli di Xiaomi, infatti, OPPO Find X5 Pro non ha un sensore combinato che effettua la scansione sia delle impronte digitali che del battito cardiaco dell'utente a partire dal dito posizionato sullo schermo, ma utilizza invece un sensore IMU, o Inertial Measurement Unit, che è essenzialmente un giroscopio unito ad un accelerometro.

Utilizzando il sensore IMU, lo smartphone può misurare la frequenza cardiaca dell'utente con un buon grado di precisione. OPPO ha inoltre specificato che Find X5 Pro è il primo smartphone al mondo ad utilizzare il sensore IMU per la misurazione del battito cardiaco, ma anche che il telefono non può sostituire l'uso di un dispositivo medico dedicato o di un wearable pensato per il fitness.

Ad ogni modo, la misurazione richiede 12-15 secondi, mentre il risultato viene mostrato direttamente sullo schermo del device al completamento del test, grazie all'elaborazione dei dati del sensore IMU da parte dell'algoritmo OPPO Health. Non è ancora chiaro, comunque, se e quando la funzione verrà resa disponibile anche per i possessori occidentali di OPPO Find X5 Pro. Intanto, se volete, potete dare un'occhiata ai prezzi italiani della serie OPPO Find X5.