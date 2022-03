Oppo Find X5 Pro promette 1600 cicli di carica rapida: come ci riesce?

Il lancio del nuovo Oppo Find X5 Pro non è certamente passato inosservato. La maturità del flagship della casa asiatica arriva puntellando quanto di buono fatto la scorsa generazione con una serie di interessanti novità.

A partire dal processore neurale Oppo Marisilicon X, che promette grandi cose in ambito fotografico, e passando per la batteria. Proprio quest'ultima è al centro di una recente analisi apparsa in rete. Si parla della potentissima ricarica rapida SUPERVOOC da 80W che consente di arrivare al 50% della batteria in appena 12 minuti pur promettendo l'invidiabile longevità di 1600 cicli di ricarica.

Ma com'è possibile riuscirci? Di recente abbiamo provato a fare chiarezza su questi aspetti nel nostro speciale sulla ricarica rapida degli smartphone; tuttavia, potrebbe tornare utile andare più a fondo e maggiormente nello specifico per comprendere come Oppo abbia raggiunto tali valori.

Ebbene, i fattori che contribuiscono al buono stato di salute della batteria di Oppo Find X5 Pro sono due e sono nascosti nel sottobosco del sistema Battery Health Engine. La prima tecnologia prende il nome di Smart Battery Health Algorithm e si tratta di un sistema di monitoraggio del passaggio del potenziale elettrico attraverso gli elettrodi negativi, il tutto in tempo reale. Questo consente al telefono di modulare la corrente in arrivo in maniera solidale con lo stato della batteria in modo da prevenire il danneggiamento della materia prima e al contempo massimizzare la velocità.

In aggiunta a questo, il sistema Oppo presenta anche la tecnologia Battery Healing, che consente l'autoriparazione degli elettrodi grazie alla formazione di uno strato chiamato SEI (Solid Electrolyte Interface). Questo strato si genera per riduzione di un piccolo quantitativo di solvente polare, che interviene nel processo di autoriparazione in entrambe le direzioni, quindi sia mentre usiamo e scarichiamo il telefono che quando questo è in ricarica.

Questo scudo, la cui efficacia verrà dimostrata solo col tempo e con l'usura, promette circa 1600 cicli di ricarica. La fonte ricorda che si tratta di stime equivalenti a due anni, però nella vita reale si può anche arrivare a quattro.