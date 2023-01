OPPO Find X5 Pro e Reno8 Pro in offerta su Amazon, anche al minimo storico

Non ci sono soltanto gli auricolari OPPO al prezzo più basso di sempre su Amazon. Ad accompagnare la linea di device Enco del brand asiatico sono anche due suoi smartphone di fascia medio-alta: sul portale di e-commerce sono disponibili OPPO Find X5 Pro e Reno8 Pro in sconto.

La coppia di dispositivi citati viene proposta dalla società statunitense a prezzi che, a dirla tutta, non sono mozzafiato, essendo tagli sul listino inferiori al 10%. Ciononostante, nel caso del Reno8 Pro si tratta a tutti gli effetti del prezzo più basso di sempre; insomma, resta una promozione da non sottovalutare. Di seguito trovate le voci complete riportate sul sito italiano di Amazon:

OPPO Find X5 Pro Smartphone, AI Tripla Fotocamera 50+50+13MP, Refresh rate 120HZ WQHD+ 5000mAh, RAM 12GB + ROM 256GB, Android 12, Nero (Glaze Black), Display 6.7" [Versione Italiana]: 1.049,90 euro (1.129,99 euro)

OPPO RENO8 Pro Smartphone 5G, AI Tripla fotocamera 50+8+2MP, Selfie 32MP, Display 6.7" 120HZ AMOLED, 4500mAh, RAM 8GB (Esp. fino 13GB) + ROM 256GB, [Extra Garanzia 24+6Mesi], Colore Glazed Black: 729,90 euro (799,99 euro)

Entrambi gli smartphone vengono venduti e spediti da Amazon, che garantisce la consegna gratuita in un giorno agli abbonati a Prime e consente di effettuare il pagamento in 12 mensilità senza interessi secondo il suo piano a rate. Altrimenti, si può optare per il piano firmato Cofidis. In aggiunta, Amazon allunga di sei mesi la garanzia.

