OPPO Find X5 Pro riceve Android 13 Beta 1: è tra i primi ad avere l'anteprima

OPPO annuncia oggi che il suo smartphone ammiraglia Find X5 Pro riceve l’aggiornamento Android 13 Beta 1 in anteprima, risultando così uno dei primi dispositivi a ottenerlo. Gli sviluppatori e fan potranno così accedere anche a un'anteprima di ColorOS basata su Android 13 Beta 1 per provare e mettere a punto le nuove funzionalità.

Dopo il lancio della Developer Preview 1 a febbraio 2022, finalmente la prima versione beta dell’ultima iterazione del robottino verde arriva sulla gamma flagship di casa OPPO. Come sappiamo, Android 13 si concentra maggiormente su privacy e sicurezza, fornendo al contempo nuove API per aiutare gli sviluppatori a creare applicazioni migliori.

Non manca poi una notevole serie di aggiornamenti, tra cui funzioni per la privacy, un nuovo strumento di selezione delle foto, API per le icone delle app a tema, il posizionamento dei tile per le impostazioni rapide e il supporto per la lingua delle app, oltre a funzionalità come l'audio Bluetooth LE e il MIDI 2.0 su USB. La Beta 1 aggiunge, inoltre, nuove autorizzazioni per un accesso più granulare ai file multimediali, API di routing audio migliorate e altro ancora.

Android 13 Beta 1 sarà disponibile per Find X5 Pro tramite la pagina OPPO dedicata, dove troverete anche la guida dettagliata su come installare tale aggiornamento su OPPO Find X5 Pro senza perdere i vostri dati e in completa sicurezza.

Come affermato da Andy Wu, OPPO Vice President and President of Find Product Line, “OPPO collabora attivamente con Google da molto tempo per offrire la migliore esperienza possibile attraverso la nostra ColorOS, che si basa sul sistema operativo Android di Google. Con il nuovo Android 13, crediamo che le prestazioni dei nostri dispositivi altamente innovativi, come il flagship Find X5 Pro, potranno essere pienamente sfruttate sia dagli sviluppatori che dagli utenti”.

Rimanendo in casa OPPO, il 9 maggio la società ha lanciato il nuovo servizio Virtual Assistant.