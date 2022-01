OPPO Find X5 Pro senza segreti: scheda tecnica e foto svelano fotocamera Hasselblad!

La fusione di OnePlus e OPPO vista nel giugno 2021 sta avendo effetti interessanti sugli smartphone di entrambi i produttori. Agli utenti cinesi è già ben nota l’unificazione dei due OS personalizzati, ma a breve sia loro che noi assisteremo a un’altra novità: la collaborazione allargata tra OPPO e Hasselblad!

Ebbene sì, secondo fotografie recentemente diffuse in rete dal tipster Abhishek Yadav OPPO Find X5 Pro avrà un comparto fotocamera potenziato da Hasseblad, storico marchio nel mondo della fotografia che già collabora con OnePlus – a proposito, potete vedere i primi frutti della partnership nella recensione di OnePlus 9 Pro.

Scendendo nel dettaglio oltre al logo Hasselblad inciso verticalmente lungo il lato destro del pannello posteriore, le specifiche tecniche pubblicate parlano della dotazione di tre sensori posteriori (50 MP principale Sony IMX766 + 50 MP ultra-grandangolare Sony IMX766 e terza lente da 13 MP) e uno anteriore da 32 MP. La batteria dovrebbe essere da 5.000 mAh con ricarica rapida cablata SuperVOOC da 80 W e wireless da 50 W, mentre il cuore pulsante dovrebbe essere il chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con NPU MariSilicon X. Infine, il display dovrebbe essere un LTPO da 6,7 ​​pollici a 120 Hz

Ciò che diversi utenti hanno notato è che si tratta della stessa scheda tecnica dello OnePlus 10 Pro lanciato in Cina la scorsa settimana. L’unica differenza sembrerebbe visibile nel design e, parzialmente, proprio nel comparto fotocamera. In altre parole, si fa sempre più evidente la unificazione tra i due brand in un’unica “superpotenza”. Noteremo maggiori dettagli comuni in futuro o dovremo prepararci a una distinzione più chiara in seguito a questa prima fase? Staremo a vedere. Per ora, consigliamo come sempre di prendere le dette indiscrezioni con le pinze.