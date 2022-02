OPPO Find X5 Pro senza più segreti: svelate immagini e specifiche tecniche

Ancora una volta i tipster del mondo smartphone tornano all’attacco con nuove indiscrezioni riguardo OPPO Find X5 Pro. Dopo un primo leak di scheda tecnica e fotografie dal vivo, i colleghi tedeschi di WinFuture hanno ottenuto e pubblicato immagini e specifiche di OPPO Find X5 Pro. Ormai non ci sono più segreti!

Stando al recente report pubblicato da Roland Quandt, il nuovo smartphone ammiraglia di casa OPPO sarà come potete vedere in copertina e calce alla notizia: si tratta di un dispositivo dotato di SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, insieme a 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione, mentre la batteria dovrebbe essere da 5.000 mAh con ricarica rapida cablata da 80W – un importante passo in avanti rispetto ai 4.500 mAh e 65W del predecessore Find X3 Pro.

Il comparto fotocamera dovrebbe comporsi di un sistema tri-camera posteriore (Sony IMX766 da 50 MP + Sony IMX766 ultra-grandangolare da 50 MP + teleobiettivo da 13 MP con zoom ibrido 5x) e sensore anteriore su notch punch-hole da 32 MP per selfie e videochiamate. Infine, lo schermo dovrebbe essere un OLED LTPO QHD+ da 6,7 pollici con refresh rate di 120Hz, protezione Gorilla Glass Victus, grado IP68 e sensore di impronte digitali sotto al display.

Interessante notare, infine, il modulo fotocamera dalla forma atipica con la scritta “Powered by MariSilicon”, segnale che il produttore cinese implementerà la NPU MariSilicon X per l’imaging presentata a dicembre. Infine, è oramai praticamente confermata la collaborazione con Hasselblad per seguire le orme della ormai sorella OnePlus, con cui OPPO si è fusa nel 2021.

Trattandosi comunque di indiscrezioni, per quanto vadano a confermare altri rumor precedenti consigliamo di prenderle con le pinze. Del resto, data la frequenza con cui vengono pubblicati leak di questo tipo è altamente probabile che la presentazione avverrà tra poche settimane.