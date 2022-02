OPPO Find X5 Pro, spunta la Dimensity Edition: sarà una versione low-cost?

Solo poche ore fa abbiamo scoperto l'esistenza di una versione di OPPO Find X5 Pro con chipset MediaTek Dimensity 9000. La notizia, già di per sé importante perché Find X5 Pro sarà il primo smartphone con il chip Dimensity 9000, è stata resa ancora più interessante dalla comparsa delle specifiche tecniche della "Dimensity Edition" dello smartphone.

Il leak arriva solo un paio di settimane dopo le prime indiscrezioni su OPPO Find X5 Pro con chip Snapdragon 8 Gen 1, di cui è stata rivelata la scheda tecnica a inizio febbraio e che avrà la NPU MariSilicon X, a differenza della variante Dimensity 9000 dello smartphone. A quanto pare, però, la versione Snapdragon di OPPO Find X5 Pro avrà anche una serie di altre feature aggiuntive e di miglioramenti hardware che potrebbero portarlo a costare leggermente di più e ad avere un branding diverso dalla controparte con il chipset MediaTek.

Relativamente allo schermo, per esempio, OPPO Find X5 Pro Dimensity Edition avrà un display AMOLED E4 da 6,7" con risoluzione QuadHD+ da 3216 x 1440 pixel e refresh rate da 120 Hz, del tutto simile a quello della controparte Snapdragon. Tuttavia, quest'ultima avrà la tecnologia LTPO 2.0, mentre la versione con chip MediaTek si fermerà all'LTPO 1.0.

Sotto la scocca i cambiamenti sono evidenti, con il chip Snapdragon 8 Gen 1 sostituito dal MediaTek Dimensity 9000, quest'ultimo non accompagnato dalla NPU MariSilicon X, che invece dovrebbe dare una spinta in più alla versione Qualcomm del device, specie nel processing delle immagini.

Minori saranno anche le varianti di RAM e storage disponibili per la Dimensity Edition dello smartphone, che sarà messo in vendita solo con 12 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di Storage UFS 3.1: la controparte Snapdragon, invece, sarà venduta nelle varianti 8/256 GB, 12/256 GB e 12/512 GB.

Non dovrebbe invece cambiare la fotocamera, che avrà un obiettivo Sony IMX766 come lente principale, un teleobiettivo Samsung S5K3M5 e un grandangolo non meglio specificato. La selfie-camera, invece, sarà una Sony IMX709 da 32 MP.

Nessun cambiamento anche in termini di batteria, che avrà una capienza da 5.000 mAh con fast charging a 80 W, anche se il telefono dovrebbe supportare anche la ricarica wireless a 50 W e il reverse wireless charging a 10 W. Infine, in termini di sistema operativo possiamo aspettarci che OPPO Find X5 Pro, a prescindere dalla versione, arrivi con Android 12 e ColorOS 12.1. Intanto, comunque, sono emerse online anche le schede tecniche di OPPO Find X5 e Find X5 Lite.