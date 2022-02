Oppo Find X5 Series: prezzi e promozioni di lancio in Italia

Al termine dell’evento in cui Oppo ha presentato i nuovi Oppo Find X5, la società ha anche svelato le promozioni di lancio ed i prezzi italiani dei prodotti che vanno a comporre la nuova lineup di smartphone.

Nello specifico, dal 2 marzo al 24 Aprile 2022 saranno disponibili tantissime promozioni.

Acquistando Oppo Find X5 Pro, infatti, è possibile ricevere Enco X, Oppo Watch Free, una base di ricarica wireless da 50W ed una cover per un valore commerciale totale di 406 Euro.

Acquistando il top di gamma Oppo Find X5, invece, si porterà a casa Enco X, Oppo Watch Free ed una cover, per un valore commerciale totale di 327 Euro.

Scegliendo Oppo Find X5 Lite, invece, si riceverà Oppo Enco Free 2, Oppo Band Sport ed una cover per un valore commerciale totale di 207 Euro.

Se si effettua l’acquisto direttamente su Oppo Store, i vantaggi sono ancora di più. In aggiunta ai bundle di cui sopra, sia preordinando i prodotti dal 25/2 al 17/3 che acquistandoli dal 17/3 al 24/4, gli utenti avranno l’opportunità di partecipare ad una masterclass fotografica tenuta da Paolo Raeli e potranno usufruire del servizio Trade In che consente di ottenere come valutazione del proprio vecchio smartphone una cifra che pu arrivare fino a 750 Euro.

Coloro che, sempre su Oppo Store, sceglieranno di preordinare la nuova gamma dal 25 Febbraio al 17 Marzo 2022, invece, riceveranno un voucher da 100 Euro spendibile sullo store entro 12 mesi.

La nuova serie OPPO Find X5 sarà disponibile in Italia nei prossimi giorni a un prezzo consigliato al pubblico di 1.299,99€ per il modello Find X5 Pro, 999,99€ per il modello Find X5 e 499,99€ per il modello Find X5 Lite.