OPPO Find X5 e X5 Pro monteranno la NPU MariSilicon X, secondo un leaker

Pochi giorni fa abbiamo riportato che OPPO Find X4 si chiamerà OPPO Find X5, saltando il numero 4, considerato sfortunato nella cultura cinese. Oggi, invece, torniamo sul device per via di un leak sulla scheda tecnica di OPPO Find X5 e X5 Pro condiviso su Weibo dal noto leaker Digital Chat Station.

Digital Chat Station, infatti, ha confermato che OPPO Find X5 e X5 Pro usciranno in due varianti, una con chipset Snapdragon 8 Gen 1 e una con MediaTek Dimensity 9000. Ad aggiungere altra carne al fuoco è poi la conferma che la variante con il chipset Qualcomm vanterà anche la nuova NPU MariSilicon X, annunciata da OPPO all'INNO Day 2021, il 14 e 15 dicembre scorso.

MariSilicon X è la prima NPU di OPPO, ed è un chipset pensato appositamente per l'imaging. Il chip è stato prodotto con il processo a 6 nm di TSMC, e dovrebbe migliorare le performance di imaging di tutti i futuri smartphone del produttore cinese. In realtà, comunque, quella di Digital Chat Station è solo una conferma, per quanto gradita: OPPO, infatti, aveva già confermato che MariSilicon X sarebbe stata utilizzata dai suoi smartphone flagship durante l'INNO Day 2021.

Il leak di Digital Chat Station rimane comunque piuttosto dubbio su almeno due punti, al netto dell'affidabilità del tipster cinese. Anzitutto, non è chiaro perché OPPO voglia lanciare due versione di Find X5 e X5 Pro, tra l'altro dotate di due chipset completamente diversi tra loro, a partire dal processo produttivo impiegato: è possibile che la crisi dei semiconduttori abbia influito sulla scelta, ma la mossa del colosso cinese pare comunque piuttosto bizzarra.

La seconda questione problematica è la presenza di MariSilicon X solo nelle varianti con Snapdragon 8 Gen 1 di OPPO Find X5 e X5 Pro: se la scelta di tagliare la NPU dalle versioni dei due telefoni con SoC MediaTek dovesse essere confermata, gli utenti potrebbero trovarsi di fronte a due varianti dello stesso device con capacità di imaging nettamente diverse.