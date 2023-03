Oppo Find X6 Pro, niente più segreti: stupefacente anche nei colori

Siamo oramai prossimi al lancio della nuova serie di punta del produttore Oppo, che non sembra avere intenzione di risparmiarsi in quanto a concentrazione di tecnologia all'avanguardia per i suoi dispositivi, soprattutto per quanto riguarda il display del suo top.

Il Find X6 Pro sarà il modello premium e vanterà caratteristiche da primo della classe con un display che si può definire tranquillamente impressionante. Infatti, il dispositivo dovrebbe presentare un ampio pannello AMOLED da 6,8 pollici con una risoluzione QHD+ (1.440 x 3.168 pixel) e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Il pannello dovrebbe essere un Samsung E6, noto per la sua alta qualità e il basso consumo energetico ma l'informazione più entusiasmante è la sua capacità di raggiungere fino a 2.500 nit di luminosità di picco locale, rendendolo di fatto uno degli schermi più luminosi sul mercato.

Le altre caratteristiche comprendono un modulo fotocamera posteriore composto da tre sensori da 50MP ciascuno: Oppo Find X6 Pro potrebbe avere un Sony IMX989 da 1 pollice e gli altri due sarebbero dei Sony IMX890 1/1.56". La fotocamera frontale da 32MP, il processore Snapdragon 8 Gen 2 in accoppiata con l'inedito MariSilicon X2, e 16GB/1TB di memoria UFS 4 .0.

Quanto alla versione base, sotto la scocca si dovrebbe puntare su un processore Mediatek Dimensity 9200, rumor che tendono a scartare definitivamente il possibile lancio di una seconda versione con lo Snapdragon 8+ Gen 1.

Questo modello dovrebbe supportare la ricarica fino a 80W, mentre si parla della SuperVOOC fino a 100W per Oppo Find X6 Pro.

Infine, qualche indiscrezione sulle colorazioni: l'Oppo Find X6 Pro dovrebbe vantare una particolare versione in pelle denominata "Desert Silver Moon", a ricordare la luna che si staglia su di una distesa di sabbia, oltre a quelle più classiche in vetro di colore verde o nero, le uniche disponibili per il modello base.