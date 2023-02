OPPO Find X6 Pro avrà una ricarica velocissima: mai visto SuperVOOC così!

A fine gennaio abbiamo analizzato le specifiche tecniche della gamma OPPO Find X6, trapelate online grazie ai soliti tipster del settore. In questi giorni è però arrivata una conferma importante per quanto concerne la ricarica rapida della batteria: a quanto pare, i wattaggi raggiunti sono da record per le ammiraglie OPPO.

Grazie a GSMArena e alla loro attenzione per le certificazioni ufficiali depositate dall’azienda cinese, infatti, sappiamo che il duo OPPO Find X6 e Find X6 Pro è stato registrato presso 3C, rivelando così al pubblico la velocità di ricarica di ambedue i modelli. Nel primo caso (numero di modello PGFM110) si parla della ricarica cablata di base da 5 V/2 A e 5 V-11 V/7,3 A, ovvero SuperVOOC fino a 80W con il caricatore ufficiale. Nel secondo caso, invece, con numero di modello PGEM110, si arriva a 11V/9.1A con adattatore SuperVOOC da 100W.

Ricordando che le batterie dovrebbero avere una capienza di 5.000 mAh, GSMArena spiega che a oggi queste velocità di ricarica sono da record: i dispositivi della linea OPPO Find X5, difatti, si fermano a 80W cablati e 50W wireless. La ricarica senza filo è la medesima per OPPO Find X6, mentre con filo migliora per riuscire a completare una carica completa in ancora meno tempo.

Ora sarà necessario attendere qualche settimana per scoprire il resto delle specifiche tecniche in via ufficiale, grazie alle conferme del produttore. Nel mentre, proprio oggi OPPO Find N2 Flip è arrivato in Italia per la gioia dei fan dei foldable.