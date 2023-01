OPPO Find X6 Pro certificato in Cina: lancio imminente, in Italia a fine febbraio?

Dopo aver scoperto la scheda tecnica di OPPO Find X6 Pro, pare ora che il top di gamma di OPPO, insieme al "fratello minore" Find X6, sia ormai prossimo al lancio sul mercato globale. Negli scorsi giorni, infatti, i due telefoni sono comparsi sulle principali certificazioni internazionali, che ne anticipano un lancio nel Q1 2023.

Ciò significa che i due top di gamma di OPPO arriveranno tra fine gennaio e fine marzo in Cina e in Europa, oltre che ovviamente su tutti gli altri mercati asiatici. Lo scorso anno, per fare un confronto, OPPO Find X5 Pro era stato lanciato a fine febbraio sul mercato italiano. Quest'anno, dunque, è possibile che la finestra per l'annuncio del device sia grossomodo la stessa, andando così a competere con i top di gamma di Samsung della serie Galaxy S23.

In ogni caso, un listing sull'ente di certificazione cinese CMIT spiega che la X6 Series di OPPO sarà composta da due device, ovvero OPPO Find X6 e OPPO Find X6 Pro: niente modello Lite o versione "Pro+", quest'anno. Almeno non al lancio: le possibilità che la lineup si ingrandisca più avanti, magari durante l'estate, sono piuttosto elevate.

I due smartphone, comunque, hanno model number PGFM10 e PGEM10, e sono passati, con gli stessi numeri di modello, anche presso le certificazioni asiatiche 3C e TENAA. A questo punto, un lancio dei dispositivi potrebbe essere imminente, considerato che solitamente il passaggio per le certificazioni internazionali è l'ultimo step pre-lancio per gli smartphone. È dunque possibile che OPPO Find X6 Pro e Find X6 siano lanciati durante il Mobile World Congress 2023, che si terrà tra il 27 febbraio e il 2 marzo prossimi.

Vi ricordiamo che OPPO Find X6 Pro dovrebbe avere un SoC Snapdragon 8 Gen2 di Qualcomm, insieme a 12 GB di RAM e ad uno schermo OLED con risoluzione QHD+ da 6,7". Il vero punto forte del device saranno però le fotocamere di OPPO Find X6 Pro, che comprenderanno tre sensori da 50 MP, di cui uno da 1" e uno con zoom fino a 120x. La selfie-camera, invece, sarà un obiettivo Sony IMX709 da 32 MP.