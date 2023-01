OPPO Find X6 Pro, che fotocamera! In arrivo con sensore da 1' e zoom 120x

La OPPO Find X6 Series è in arrivo nei prossimi mesi, probabilmente entro la fine del primo trimestre del 2023. Dopo i leak della scheda tecnica di OPPO Find X6 Pro, arrivano oggi alcune altre interessanti novità sul top di gamma del produttore cinese, il cui comparto fotografico potrebbe essere molto più interessante del previsto.

Il noto leaker Digital Chat Station, in particolare, ha spiegato che OPPO Find X6 Pro avrà un sensore Sony IMX989 da 1", originariamente integrato da Xiaomi sul suo Xiaomi 12S Ultra e comparso più di recente anche su Xiaomi 13 Pro, Vivo X90 Pro e Vivo X90 Pro+. Il sensore, come già sappiamo, avrà una risoluzione da 50 MP.

Lo stesso leaker cinese ha aggiunto anche che presto verrà annunciato un nuovo smartphone con lo stesso obiettivo, che potrebbe però non essere prodotto da OPPO: il leak è in questo caso piuttosto enigmatico, ma potrebbe trattarsi di Xiaomi 13 Pro in versione Dimensity (cioè con chipset MediaTek), di Xiaomi Mix 5, di Redmi K60 Ultra o di un nuovo smartphone targato Vivo o iQOO. In ogni caso, il dispositivo supporterà la ricarica cablata a 120 W e quella wireless a 50 W.

Tornando al top di gamma di OPPO, sempre Digital Chat Station ha rivelato che esso avrà, accanto alla fotocamera principale targata Sony con OIS, un ultragrandangolo Sony IMX890 da 50 MP con supporto per l'autofocus e un teleobiettivo periscopico da 50 MP con supporto per lo zoom ottico 3x e per OIS. È possibile che quest'ultimo sia a sua volta un Sony IMX890, oppure un IMX766.

Scendendo più nello specifico, Digital Chat Station ha confermato che lo zoom tramite hardware arriva fino a 2,7x, che con l'ottimizzazione software raggiunge i 3x di ingrandimento. La vera novità, però, potrebbe essere lo zoom digitale fino a 120x, che dovrebbe essere uno dei principali selling point del device.

Ovviamente, resta da capire come funzionerà lo zoom 120x, e se sarà possibile realizzare delle buone fotografie con quest'ultimo. In ogni caso, il leaker cinese ha stabilito che la fotocamera di Find X6 Pro dovrebbe surclassare quella di Xiaomi 13 Pro, mentre la scheda tecnica di OPPO Find X6 lascia intendere che il device punterà a superare, in termini di rapporto qualità prezzo, la versione vanilla di Xiaomi 13.