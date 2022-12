OPPO Find X6 Pro, svelata la scheda tecnica completa: avrà la ricarica a 100W!

A meno di una settimana dalla comparsa della scheda tecnica di OPPO Find X6 sul web, è ora la volta del "fratello maggiore" OPPO Find X6 Pro, le cui specifiche tecniche sono state svelate da un noto leaker cinese. La stessa fonte, inoltre, ha confermato la finestra di uscita dello smartphone top di gamma di OPPO, che dovrebbe arrivare nel primo trimestre del 2023.

Grazie a quanto sappiamo dal noto leaker cinese Digital Chat Station e da una serie di tweet degli scorsi giorni del popolare leaker indiano Yogesh Brar, OPPO Find X6 Pro avrà uno schermo OLED E6 da 6,7", con risoluzione 2K e un refresh rate di almeno 120 Hz, il che implica che è possibile che lo smartphone si spinga persino oltre, risultando uno dei primi, specie fuori nel comparto gaming, ad avere un refresh rate da 144 Hz.

Sotto la scocca, come ampiamente prevedibile, Find X6 Pro avrà un SoC Snapdragon 8 Gen2 e una RAM da 8 o da 12 GB, a seconda della variante prescelta dall'utente, insieme ad uno storage da 128 GB, 256 GB o 512 GB. Lato batteria, invece, ci troveremo di fronte alla classica cella da 5.000 mAh, già presente su Find X5 Pro, che però questa volta verrà migliorata dal supporto alla ricarica rapida fino a 100 W cablati e fino a 50 W in wireless.

Lato fotocamera, esattamente come per le lenti di OnePlus 11, anche OPPO Find X6 Pro avrà degli obiettivi realizzati con tuning Hasselblad. Lo smartphone, in particolare, avrà un sensore primario da 1" e da 50 MP, probabilmente un Sony IMX989, un ultra-grandangolo da 50 MP e un teleobiettivo da ben 50 MP. Ovviamente, lo smartphone avrà anche una NPU OPPO MariSilicon Y, lanciata durante l'Inno Day del 14-15 dicembre.

Infine, sempre Digital Chat Station ha aggiunto che OPPO Find X6 Pro avrà un blaster IR, comune a molti altri smartphone di fascia alta, che permetterà allo smartphone di controllare tutti quei dispositivi funzionanti tramite infrarossi, come le televisioni.