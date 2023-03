Oppo Find X6 Pro è ufficiale: il piatto forte è il sensore da 1 pollice

Oppo ha lanciato oggi in Cina, insieme al Find X6 standard, il nuovo Find X6 Pro. Si tratta del nuovo smartphone top di gamma che fa del comparto fotografico, dove campeggia un sensore da 1 pollice, il suo punto forte.

La fotocamera posteriore si basa sul chip IMX989 da 1 pollice di Sony da 50 megapixel, accompagnato da un sensore IMX890 da 1/1,56 pollici da 50 megapixel per le fotocamere ultrawide e periscopica che secondo il produttore sono “più grandi di qualsiasi fotocamera grandangolare proposta sul mercato fin’oggi” anche grazie al “teleobiettivo più grande tra quelli su smartphone”. La fotocamera ultrawide ha un FoV di 110 gradi, apertura f/2.2 e può gestire fotografie macro da una distanza di 4cm con messa a fuoco istantanea, mentre il teleobiettivo periscopico garantisce un zoom ottico 3x e ibrido 6x.

Oppo chiaramente non si è solo soffermata sul comparto hardware delle lenti fotografiche: in collaborazione con Haselblad ha infatti introdotto alcune feature software molto interessanti, tra cui una modalità ritratto che è progettata per emulare i colori e la profondità di campo degli obiettivi XCD30 ed XCD80 del produttore svedese.

Il display è OLED da 6,82 pollici con refresh rate a 120Hz e luminosità di picco di 2500 nits. Sul pannello trova spazio anche una fotocamera per i selfie da 32 megapixel. Presente anche la certificazione IP68 per la resistenza a polvere ed acqua.

Sotto la scocca troviamo il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, accompagnato da una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 100W via cavo e wireless a 50W.

Find X6 Pro in Cina ha un costo di 872 Dollari per il modello con 12GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione, che diventano 1017 Dollari per la variante con 16GB di RAM e 512GB di spazio di archiviazione. Il Find X6 liscio invece ha un costo di 654 Dollari per la variante 12/256GB. Al momento non è chiaro se sia in programma anche un lancio internazionale.