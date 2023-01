OPPO Find X6 senza segreti: trapelano immagini dal vivo, avrà una fotocamera enorme

A pochi giorni dalla certificazione di OPPO Find X6 Pro in Cina, appare ora sul web anche un altro leak, questa volta incentrato sul modello base della lineup, OPPO Find X6. Nello specifico, Find X6 si è mostrato in alcune immagini "rubate" trapelate nelle scorse ore.

Le immagini, riportate da GSMArena, sono state pubblicate da un utente cinese su Weibo, popolare piattaforma di microblogging per il mercato asiatico. Le fotografie che potete trovare in calce, benché in bassa risoluzione, ci danno un'idea di quale sia il design definitivo di OPPO Find X6: il device mostrato, infatti, dovrebbe essere un prototipo avanzato di produzione dello smartphone.

In tal senso, possiamo dunque stare certi che OPPO Find X6 avrà uno schermo curvo e una selfie-camera con tecnologia punch-hole: pare dunque che OPPO non si adeguerà al trend degli ultimi mesi del ritorno agli schermi piatti, che per ora sono però la soluzione adottata, oltre che da Apple, anche da Samsung e Xiaomi.

Sul pannello posteriore, benché solo parzialmente visibile, possiamo vedere un enorme alloggiamento per le fotocamere di OPPO Find X6. Le dimensioni del camera bump sono pronunciate, come dimostra il fatto che lo spessore della componente tenga il telefono leggermente sollevato quando viene posizionato su una superficie orizzontale.

Ciò dovrebbe dipendere dalla configurazione delle lenti dello smartphone, che comprenderanno un sensore Sony IMX890 da 50 MP e con OIS come fotocamera principale, un ultra-grandangolo da 50 MP e un teleobiettivo da 50 MP. Probabilmente, il design della fotocamera posteriore del device sarà lo stesso di OPPO Find X6 Pro, che però vanterà una lente principale Sony IMX989 da 1".

In termini hardware, invece, la scheda tecnica di OPPO Find X6 trapelata nelle scorse settimane ci indica che lo smartphone avrà un SoC Snapdragon 8+ Gen1 di Qualcomm, mentre lo Snapdragon 8 Gen2 sarebbe stato riservato solo al modello Pro della lineup. Infine, il device sarà lanciato con RAM da 8 o da 12 GB e con storage interno da 128, 256 o 512 GB.