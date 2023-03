OPPO Find X6 Series, lancio imminente: spuntano render in HD e scheda tecnica

Il lancio di OPPO Find X6 Pro sembra ormai essere dietro l'angolo, dopo che il telefono ha mancato la deadline di un lancio cinese entro il mese di febbraio ed è stato (almeno stando ai rumor) posticipato a marzo. Con il device praticamente già pronto per la vendita, ora, trapelano i primi render in alta qualità di OPPO Find X6 Pro

A condividere le immagini, che trovate riportate in calce a questa notizia, è il leaker EvLeaks su Twitter, piuttosto noto nel mondo degli smartphone Android cinesi. Il leaker ha dunque condiviso delle immagini che mostrano che sia OPPO Find X6 che Find X6 Pro avranno tre varianti: nel caso dello smartphone "Pro", esse saranno verde (una tinta simile a quella di OnePlus 10 lo scorso anno), nero e beige; per la versione "base", invece, al posto del beige avremo un'edizione con chassis per metà bianco e per metà in pelle sintetica.

EvLeaks ha poi confermato alcune caratteristiche tecniche di OPPO Find X6 Pro. Lo smartphone, in particolare, sarà dotato di un ottimo sistema triple-camera targato Hasselblad (di nuovo, come OnePlus 10 e OnePlus 11), con un sensore principale Sony IMX989 da 50 MP, un ultra-grandangolo Sony IMX890 da 50 MP e un teleobiettivo con zoom ottico 6x. La selfie-camera del device sarà da 32 MP, mentre l'altro punto forte della fotocamera sarà il supporto per la NPU MariSilicon X di OPPO e per il fine tuning di Hasselblad.

Sotto la scocca dei due Find X6 avremo invece un MediaTek Dimenisty 9200 (per il modello vanilla) o uno Snapdragon 8 Gen2 (nella variante Pro). Entrambi i device avranno uno schermo da 6,74" con risoluzione da 2.772 x 1.240 p. e refresh rate variabile tra 40 Hz e 120 Hz, insieme ad una luminosità massima che, sul modello Pro, toccherà i 2.500 nit, superando smartphone come iPhone 14 Pro Max.

Entrambi i device saranno poi lanciati con una batteria da 4.800 mAh e con il supporto per la ricarica SuperVOOC a 80 W di OPPO. Entrambi supporteranno Android 13 e il Wi-Fi 7 fin dal lancio e avranno la protezione IP54 contro l'acqua.