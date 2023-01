OPPO Find X6, svelate le specifiche chiave di tutti i modelli: che fotocamere!

A qualche settimana di distanza dal leak dei render di OPPO Find X6 Pro abbiamo finalmente accesso a quello che sembra essere il rumor più completo sulle specifiche tecniche della serie OPPO Find X6. Curiosi di sapere come potrebbero essere i prossimi smartphone top di gamma del marchio cinese?

Se possiamo parlarne è grazie a un recente leak su Weibo, di cui trovate uno dei tre screen pubblicati in calce alla notizia. Nelle immagini si legge la scheda tecnica completa del modello base e di ben due varianti del Find X6 Pro, rese differenti solo dalla dotazione di chipset Snapdragon e MediaTek a seconda della regione in cui verrà lanciato. Ma procediamo con ordine.

Sotto la scocca il modello standard Find X6 dovrebbe dotarsi del Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 dell’anno scorso, mentre i Find X6 Pro dovrebbero dotarsi rispettivamente di Snapdragon 8 Gen 2 e MediaTek Dimensity 9200: l’iterazione MediaTek dovrebbe approdare soltanto in Cina. Lato memoria non si conoscono i tagli a disposizione, ma sappiamo che la versione base potrebbe avere RAM LPDDR5 e archiviazione UFS3.1, contro il kit LPDDR5X e UFS4.0 dei Find X6 Pro.

La batteria dovrebbe essere da 4.800 mAh con ricarica cablata da 80 W e wireless da 30 W per il Find X6 standard, mentre le versioni Pro dovrebbero arrivare a 5.000 mAh con ricarica da 100 W con cavo e da 50 W senza. Anche il display è leggermente diverso, dato che si parla di un pannello 2K con refresh rate a 120Hz da 6,74 pollici per il Find X6 e da 6,82 pollici per il Find X6 Pro.

Per quanto concerne il pacchetto di fotocamere, il leak confermerebbe altri rumor precedenti secondo i quali la serie Find X6 sarebbe arrivata con tre sensori da 50 MP sul retro: il kit migliore sembra riceverlo il Find X6 Pro con SoC Qualcomm, dato che si parla di due Sony IMX890 e un Sony IMX989 con OIS; la versione con chip MediaTek si fermerebbe invece a tre lenti IMX890. Al contrario, l’iterazione base riceverebbe un IMX890 con OIS, un IMX763 e un Samsung ISOCELL JN1. Il tutto, come da render, in un grande alloggiamento rotondo potenziato dalla tecnologia MariSilicon.

Nel mentre, in Italia è arrivato OPPO Reno8 T.