OPPO Find X6, trapela la scheda tecnica: lancio a inizio 2023?

OPPO Find X6 arriverà a inizio 2023, almeno stando a quanto riportato da vari leaker nelle scorse ore. Con un lancio dello smartphone così vicino, i leak sul nuovo top di gamma di OPPO si stanno facendo sempre più frequenti: oggi, per esempio, scopriamo la presunta scheda tecnica di OPPO Find X6.

Il tipster Digital Chat Station, infatti, ha svelato diverse novità sul sistema triple-camera posteriore di OPPO Find X6, che dovrebbe essere dotato di un obiettivo principale da 50 MP, di un ultra-grandangolo da 50 MP e di un teleobiettivo da 32 MP. Non solo: il leaker cinese ha aggiunto che la fotocamera principale sarà una lente Sony IMX890 di ultima generazione, con apertura f/1.8 e OIS. Con ogni probabilità, poi, Find X6 integrerà la NPU OPPO MariSilicon Y, annunciata dal colosso cinese durante l'INNO Day del 14 e 15 dicembre.

Inoltre, Digital Chat Station ha aggiunto che il teleobiettivo avrà uno zoom ottico 3x e che le fotocamere di Find X6 saranno realizzate da Hasselblad, come già successo per il comparto fotocamera di OPPO Find X5 Pro e OnePlus 10 Pro e 10T. Quest'anno, dunque, la fotocamera "firmata" hasselblad verrà estesa dal modello "Pro" anche a quello "base" della lineup di OPPO.

Lo stesso tipster ha poi spiegato che OPPO Find X6 avrà un corpo in vetro con uno spessore totale di 9,2 millimetri, che aumenteranno fino a 12,3 millimetri nell'area del camera bump. Non è chiaro se anche quest'anno la compagnia cinese opterà per il particolare alloggiamento trapezioidale usato lo scorso anno o se cambierà completamente design. Infine, il peso dello smartphone sarà di 207 grammi.

Stando agli ultimi leak, OPPO Find X6 avrà un SoC Snapdragon 8+ Gen1 di Qualcomm (poiché lo Snapdragon 8 Gen2 sarà esclusivo del modello Pro), insieme ad uno schermo con risoluzione 1,5K e refresh rate a 120 Hz. Infine, il device dovrebbe essere disponibile nelle varianti da 8 o 12 GB di RAM e da 128, 256 e 512 GB di storage, con una batteria da 5.000 mAh con fast charging a 80 W e supporto per la ricarica wireless.