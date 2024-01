Oppo Find X7 Series: sarà questo il design dei nuovi top di gamma del 2024?

Dopo un'esaltante serie di leak su OPPO Find X7 apparsa in rete a dicembre, il 2024 di OPPO si apre con una serie di scatti "rubati" di quello che dovrebbe essere il top di gamma che ci accompagnerà nel corso di questa generazione.

Nonostante i render avessero già rivelato in larga parte il design dei nuovi smartphone Android della casa asiatica, le foto, che potrete osservare in alta risoluzione a questa pagina, non fanno altro che confermare il particolare estetico del maestoso blocco fotocamere dei nuovi X7.

La Find X Series è sempre stata particolarmente votata alla fotografia e lo storico dell'azienda, nelle ultime tre generazioni, ci parla di sensori per la microscopia, moduli da un pollice e specifiche mozzafiato, come ad esempio è accaduto per il lancio di OPPO Find X6 Pro.

Con la Serie X7 si rinnova il sodalizio con Hasselblad, ereditato dalla definitiva fusione con OnePlus. Molto interessante l'anello del blocco camere, rimodulato rispetto allo scorso anno con un look più professionale. Splendido in generale il design della backcover, soprattutto per quanto riguarda il modello Ultra, divisa in un segmento superiore in vetro che abbraccia il blocco camere e la porzione inferiore dedicata all'impugnatura, che invece sembrerebbe rivestita in pelle vegana.