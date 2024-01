OPPO Find X7 Ultra ufficiale in Cina: scheda tecnica da paura e quattro fotocamere

Dopo mesi di rumor sulla Find X7 Series di OPPO, finalmente ci siamo: OPPO ha ufficialmente svelato in Cina Find X7 Ultra, il suo nuovo top di gamma con un SoC di nuova generazione e una fotocamera tra le migliori sul mercato. Vediamo insieme le sue caratteristiche principali!

In termini hardware, OPPO Find X7 Ultra ha uno Snapdragon 8 Gen3 come su SoC, che si combina con una RAM LPDDR5X da 16 GB e uno storage UFS 4.0 da 256 o 512 GB. Lo schermo è un pannello OLED QHD+ da 6,82" con tecnologia LTPO e refresh rate fino a 120 Hz. La luminosità di picco è pari a 4.500 nits (grazie alle tecnologie brevettate da BOE e OnePlus, già utilizzate su OnePlus 12), mentre è confermato il supporto per l'Ultra HDR con il formato ProXDR.

La vera novità dello smartphone, però, è il suo comparto fotocamere, composto da quattro obiettivi da 50 MP ciascuno, di cui una lente principale, una ultra-grandangolare, un teleobiettivo e una lente periscopica. La fotocamera principale è un sensore Sony Lytia LYT-900 da 1", la stessa lente principale di OnePlus 12, mentre l'ultra-grandangolo sarà un Sony Lytia LYT-600 da 1/1.95" con lunghezza focale equivalente a 14 mm e apertura f/2.0.

Passando agli altri sensori, abbiamo una lente periscopica Sony IMX890 da 1/1.56" con zoom 3x e lunghezza focale equivalente a 65 mm (la medesima fotocamera di OPPO Find X6 Pro, mai arrivato in Italia), e un teleobiettivo 6x Sony IMX858 da 1/2.51" con apertura da 135 mm. Entrambi i teleobiettivi supportano l'OIS, mentre la selfie-camera è da 32 MP.

Concludono la scheda tecnica del device un'ottima batteria da 5.000 mAh, per giunta con il supporto alla ricarica rapida wireless a 50 W e cablata a 100 W, e il supporto per Android 14 out-of-the-box, grazie a ColorOS 14 installato fin dal lancio.

A proposito del lancio: quando arriverà OPPO Find X7 Ultra in Italia? Per il momento non è dato saperlo, visto che non ci sono notizie ufficiali in tal senso. Considerato che Find X6 Pro non ha mai fatto il suo debutto al di fuori della Cina, è anzi probabile che anche al suo successore spetti lo stesso destino. Per ora, però, vi basti sapere che Find X7 Ultra costerà 6.499 Yuan (ossia 840 Euro) nella versione da 256 GB e 6.999 Yuan (900 Euro) nella variante da 512 GB.