Oppo Find X2 Neo e TV Samsung QLED in offerta da Mediaworld

Anche quest'oggi, si rinnovano gli Sconti Solo per Oggi di Mediaworld. La catena di distribuzione propone un'ampia gamma di offerte su diverse categorie di prodotti, ma quest'oggi ci soffermiamo principalmente sui TV e gli smartphone.

Partendo dagli smartphone, l'Oppo Find X2 Neo, nella colorazione Starry Blue con 256GB di memoria interna e 12 gigabyte di RAM è disponibile a 599 Euro, 100 Euro in meno rispetto ai 699 Euro di listino, con possibilità di pagarlo in 20 rate a 29,95 Euro al mese con tan e taeg 0%. Mediaworld garantisce la consegna gratuita a casa entro martedì 18 Agosto, mentre il ritiro in negozio è molto più veloce a livello di tempistiche.

In sconto anche il Samsung Galaxy A21s, brandizzato Vodafone, il quale nella versione con 32 gigabyte di memoria interna e 3 gigabyte di RAM può essere acquistato a 159,99 Euro, 50 Euro in meno dal prezzo imposto dal produttore.

Molto più ricca l'offerta sulle TV. Qui troviamo il Samsung QLED QE43Q60TAUXZT da 43 pollici a 599 Euro, per un risparmio di 100 Euro dal prezzo imposto da Samsung. Anche qui, Mediaworld dà la possibilità di pagarlo a rate e garantisce la consegna a casa gratuita.

Il Samsung QE65Q800TATXZT da 65 pollici invece è disponibile a 3299 Euro, 700 Euro in meno dai 3999 Euro di listino. Scendendo di prezzo, la uE75TU7070UXZT da 75 pollici è disponibile a 949 Euro.