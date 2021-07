OPPO finisce luglio con il botto: in arrivo OPPO Watch 2 e nuova tecnologia di ricarica

Dopo il lancio della tecnologia RAM+, OPPO ha intenzione di presentare un nuovo prodotto e un’altra tecnologia inedita nel corso di questo mese: il produttore cinese ha annunciato nelle ultime ore due eventi ad hoc per presentarli, a distanza di cinque giorni l’uno dall’altro.

Tramite i suoi canali ufficiali, infatti, OPPO ha annunciato innanzitutto l’evento dedicato a OPPO Watch 2 per il 27 luglio, nuovo smartwatch di cui si conoscono già dettagli tecnici a causa della sua apparizione sul sito Web del rivenditore cinese JD: si parla di SoC Snapdragon Wear 4100 accompagnato dal chip Apollo 4s, sistema operativo ColorOS, 16 GB di memoria interna, supporto eSIM e LTE, app Oppo Relax preinstallata, nuovi quadranti e funzionalità smart tra cui il rilevamento dello stress. Lato design si parla di due versioni, una da 42 mm e una da 46 mm, di cui potete vedere il teaser in calce all’articolo.

Per giovedì 22 luglio, invece, OPPO ha in programma la presentazione di una nuova tecnologia di ricarica rapida che, stando al poster teaser pubblicato in rete, sarà da 125 W. In realtà, il produttore cinese ha già parlato del sistema Flash Charge da 125 W un anno fa circa, spiegando che si basa sul protocollo SuperVOOC 2.0 e che consente di ricaricare una batteria da 4000 mAh del 41% in soli 5 minuti o del 100% in 20 minuti. Come se non bastasse, però, il teaser sembrerebbe suggerire che durante l’evento verremo a conoscenza anche di altri sviluppi nel campo della trasmissione di energia wireless.

Non è noto, quindi, su cosa si focalizzerà esattamente tale evento: ci saranno dei miglioramenti in arrivo, oppure OPPO si limiterà ad annunciare gli smartphone che in futuro supporteranno tale tecnologia già dal lancio sul mercato? Mancando poco alla fatidica data, non ci resta che attenderla e vedere cosa vorrà mostrarci l’azienda.

Intanto si parla anche del primo smartphone OPPO da gaming presumibilmente in lavorazione, di cui sono apparsi già i primi disegni presso le autorità europee competenti in materia di proprietà intellettuale.