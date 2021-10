Oppo Fold: un leak svela moltissimi dettagli, l'uscita è vicina?

Poche settimane fa, è trapelato online un rumor secondo cui OPPO sarebbe al lavoro sul suo primo smartphone pieghevole, del quale è emersa anche la scheda tecnica. A quanto pare, la produzione del dispositivo sarebbe in uno stadio molto avanzato, al punto che un tipster cinese crede che il lancio di OPPO Fold avverrà a novembre.

Il nuovo device pieghevole di OPPO è perlopiù ancora un mistero: oltre a conoscerne parte della scheda tecnica, sappiamo anche che Oppo Fold supporterà il fast charging a 65W e poco altro. Nemmeno il nome del dispositivo è confermato, e in molti pensavano ad un'uscita nel 2022, magari utilizzando uno dei primi chipset proprietari di OPPO.

Invece, un tipster cinese ha riportato su Weibo che l'uscita del dispositivo potrebbe essere molto vicina, poiché potrebbe avvenire entro la fine di novembre, giusto in tempo per la stagione natalizia. Il leaker ha poi confermato alcune caratteristiche del dispositivo: esso sarà un foldable "a portafoglio" come il Samsung Galaxy Z Fold e il Mate X2 di Huawei, ed avrà uno schermo LTPO OLED da 8" con refresh rate a 120 Hz.

Il dispositivo avrà un Soc Snapdragon 888 e una batteria da 4.500 mAh. Secondo il leaker, poi, esso avrà preinstallata una versione appositamente pensata per i device pieghevoli di ColorOS, il sistema operativo di OPPO. Non è chiaro però se questa release di ColorOS sarà basata su Android 12 o su Android 11.

Il tipster completa la scheda tecnica del dispositivo parlando della sua fotocamera: il sensore principale sarà un Sony IMX766 da 50 MP, mentre non vengono date informazioni riguardo al numero e al tipo delle altre lenti presenti sul retro dello smartphone. La fotocamera frontale, invece, potrebbe essere da 32 MP. Infine, il dispositivo dovrebbe avere un lettore di impronte digitali inserito direttamente sul tasto di accensione.