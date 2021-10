Oppo Fold: la ricarica sarà rapidissima, secondo un leaker

La scorsa settimana abbiamo tracciato una panoramica degli smartphone pieghvoli in arrivo nel 2022, ma sono già emerse in rete nuove informazioni su uno dei device più attesi del prossimo anno, l'OPPO Fold. Si tratterà del primo smartphone di OPPO nel campo foldable, e molti lo attendono sperando in un dispositivo dal prezzo medio-basso.

Il noto tipster cinese Digital Chat Station ha rilasciato su Weibo nuove informazioni su OPPO Fold, dicendo che lo smartphone avrà una batteria da 4.5000 mAh, la quale supporterà persino il fast charging fino a 65 W, uno standard di ricarica superiore a quello di tutti gli altri foldable attualmente sul mercato.

Lo scorso agosto, il leaker aveva anche riportato che OPPO Fold avrà un display LTPO pieghevole, e che utilizzerà una versione particolare di ColorOS 12 basata su Android 12. Infine, Digital Chat Station ha anche rivelato che il dispositivo "non è troppo lontano dal lancio", lasciando intendere che sarà messo in commercio nei primi mesi del 2022, e forse annunciato ufficialmente entro la fine dell'anno.

Vi invitiamo comunque a prendere le informazioni diffuse dal leaker cinese con una certa cautela, poiché OPPO non ha ancora diffuso informazioni ufficiali sul suo smartphone pieghevole. Possiamo tuttavia considerare affidabile una scheda tecnica di OPPO Fold emersa online nelle scorse settimane, secondo la quale lo schermo del dispositivo avrà una risoluzione 2K+ e un chipset Snapdragon 888.