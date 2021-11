OPPO Fold: trapela la scheda tecnica, arriverà il prossimo mese?

Il primo smartphone pieghevole di OPPO, dall’appellativo attuale “OPPO Fold”, potrebbe arrivare a dicembre. Questo è ciò che stanno affermando diversi informatori cinesi amanti del mondo smartphone, giusto in contemporanea al leak della presunta scheda tecnica del dispositivo.

Riprendiamo nello specifico le affermazioni di Panda is bald, tipster attivo su Weibo da diverso tempo. In tale contesto, egli ha dichiarato che il primo foldable di casa OPPO è soprannominato “Peacock”, ovvero “Pavone”. Un animale facilmente associabile alla tipologia di smartphone pieghevole in questione, data l’apertura del dispositivo mobile come la magnifica coda di un pavone. Inoltre, secondo lui l’azienda dovrebbe mantenere una nomenclatura simile con un secondo foldable denominato “Butterfly” o “Farfalla”, anche se non è noto se si tratterà di un altro foldable tradizionale a libro o di un foldable a conchiglia.

Il suo lancio non trova ancora una data effettiva, precisissima, però si parla di un approdo sul mercato nel dicembre 2021, ovverosia il mese prossimo. Inizio 2022 sarà invece il periodo di lancio di Butterfly. Per quanto riguarda le specifiche di Peacock, attualmente si vocifera ancora la dotazione del chipset Qualcomm Snapdragon 888, assieme a uno schermo OLED LTPO con refresh rate di 120Hz, batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida a 65 W e a una fotocamera principale Sony IMX766 da 50 MP sul retro.

D’altro canto, Butterfly dovrebbe dotarsi del SoC Qualcomm Snapdragon 898 atteso per fine novembre. Entrambi verranno lanciati, infine, con Android 12 e interfaccia personalizzata ColorOS 12. Per ora continuiamo a consigliare di prendere questi rumor con le pinze, sebbene diversi tipster stiano ormai confermando continuamente i medesimi dettagli tecnici.

