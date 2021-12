OPPO Fold: un vecchio prototipo compare online insieme alla data di presentazione

Uno dei più grandi problemi dei device pieghevoli è il loro costo molto elevato: soluzioni come Samsung Galaxy Z Flip 3 e Z Fold 3, infatti, raggiungono cifre anche al di sopra dei 1.000 Euro, mentre i device di Huawei, come il Mate X2, e di Xiaomi, come il Mi Mix Fold, hanno dei prezzi piuttosto elevati e sono poco diffusi fuori dalla Cina.

Tuttavia, OPPO potrebbe riuscire a creare uno smartphone pieghevole economico, il cui annuncio sarebbe imminente, poiché la presentazione del device sembra essere programmata per la prossima settimana. D'altro canto, OPPO Fold, il cui nome ufficiale dovrebbe essere OPPO Find N 5G, è in lavorazione da anni presso l'azienda, e la release entro fine 2021 è uno degli obiettivi del colosso cinese per l'anno in corso.

Dunque, la data di uscita del device potrebbe essere molto vicina, poiché questo potrebbe essere presentato tra il 14 e il 15 dicembre. In attesa del lancio ufficiale, comunque, SlashGear ha trovato e condiviso delle foto di un prototipo del device risalente addirittura al 2019: secondo il portale si tratta di un prototipo funzionante di OPPO Find N 5G, pensato dall'azienda cinese per essere presentato al Mobile World Congress 2019 ma poi mai messo in mostra.

Probabilmente, il problema del prototipo risiedeva nella sua durabilità: il device è infatti molto simile all'Huawei Mate X, ma il suo prezzo dovrebbe essere molto minore, almeno stando ai leak e alle intenzioni di OPPO in termini di mercato. Un prezzo più basso comportava però anche una minore qualità costruttiva del device, che infine sarebbe stato momentaneamente accantonato.

Secondo dei leak, addirittura, in vista della release, tra il 2019 e il 2021 il design di OPPO Find N 5G sarebbe cambiato totalmente: il prototipo, infatti, ha uno schermo che si piega all'infuori, nel senso che tenendo il device piegato lo schermo si trova all'esterno. Al contrario, il form factor definitivo di OPPO Fold dovrebbe adottare la soluzione opposta, con lo schermo che si piega all'interno dello smartphone. La scelta sarebbe dovuta alla necessità di tutelare il touchscreen del device da graffi e altri possibili fattori di usura.

Pochi giorni fa, comunque, è trapelata in rete la scheda tecnica di OPPO Fold, che con ogni probabilità verrà annunciato durante l'INNO DAY 2021 di OPPO, che si terrà nella notte tra il 14 e il 15 dicembre e nel corso del quale verrà annunciato un "nuovo prodotto flagship", stando alle parole dell'azienda.