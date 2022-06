Oppo insieme a Getty Images per il progetto 'Reinterpret Your Moment' di Find X5 Pro

Oppo annuncia oggi la nuova collaborazione con Getty Images, per il lancio del progetto "Reinterpret Your Moment" di Find X5 Pro, allo scopo di ispirare i fotografi a liberare la loro passione tramite il comparto fotografico del telefono.

Utilizzando l'Oppo Find X5 Pro di cui abbiamo parlato, Getty Images farà leva sulla sua creatività e sulla rete globale di creator per proporre immagini che garantiscano una rappresentazione fedele della realtà, in grado di raggiungere utenti a livello globale e dare vita a risorse visive che possano entrare in contatto con i propri clienti.

All'interno dell'iniziativa "Reinterpret Your Moment", Getty Images fornirà spunti creativi su cinque temi fotografici: Riprodurre la Paternità, Reinterpretare il Mondo del Lavoro, L'Età è solo un Numero, Donne da Ritrarre, Le Nuove Tappe del Successo. Gli utenti in possesso di Find X5 Pro potranno interpretare in modo creativo tramite le loro fotografie ciascuno di questi.

Oppo metterà a disposizione, per tutta la durata del progetto, il suo Find X5 Pro a 20 fotografi Getty Images, i quali utilizzeranno le innovative funzioni dello smartphone per dare vita ad opere in grado di ricalcare i temi selezionati.

"Da sempre punto di riferimento nella creazione e nella curatela di contenuti visivi e sinonimo di fotografia di qualità, Getty Images ha ispirato milioni di creativi in tutto il mondo", dichiara William Liu, Vice President and President of Global Marketing di OPPO. "OPPO ha sempre sostenuto l'idea di consentire agli utenti di interpretare il mondo attraverso l'obiettivo del loro smartphone. Grazie alla sua leggendaria esperienza di imaging, crediamo che Find X5 Pro permetterà a un numero ancora maggiore di persone di svelare le proprie ispirazioni attraverso la fotografia".