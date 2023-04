Al via l'Oppo Happy Weekend: sconti e regali su smartphone e wearable

Oppo dà oggi il via all’Happy Weekend, che permette agli utenti di godere di sconti e regali su tanti prodotti per tutti i weekend di Aprile.

Dal 14 al 16 Aprile sarà attiva l’offerta “Più Acquisti, più risparmi”: sull’acquisto di due prodotti dell’ecosistema Oppo verrà applicato uno sconto del 10% direttamente nel carrello, mentre se se ne acquistano tre lo sconto applicato sarà del 15%.

Dal 21 al 23 Aprile 2023 Oppo regalerà fino all’80% di sconto per i prodotti iOT ed accessori selezionati. Ad esempio, sulle Oppo Enco X2 viene proposto uno sconto del 25% e passano a 127,49 Euro al posto di 169,99 Euro. Oppo Pad Air solo nel periodo in questione è disponibile al prezzo scontato di 179,99 Euro per la variante 4/128GB e 209,99 Euro per quella con 8GB di RAM e 128GB di storage. Tra gli sconti troviamo anche Oppo Band Style viene proposto in sconto a 29,99 Euro al posto di 39,99 Euro.

Dal 28 al 30 Aprile 2023 invece vengono proposti prezzi imperdibili e bundle sulla Serie A, inclusi Oppo Reno8T e Reno8 Lite. Reno 8T è disponibile scontato di 70 Euro, a 329,99 Euro al posto di 399,99 Euro. Reno8 Lite invece passa a 349,99 Euro, mentre Oppo A78 è disponibile a 279 Euro per il modello 4/128GB e 299 Euro per quello con 8GB di RAM e 128GB di storage.

Tutte le offerte sono disponibili nella pagina dedicata sul sito Oppo.