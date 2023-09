Anche OPPO si dà all'IA: brevettati i marchi 'AndesAI' e 'AndesGPT'

Negli scorsi giorni, OPPO ha lanciato Find N3 Flip e Find N3 sul mercato cinese. Se la lineup hardware del produttore cinese potrebbe dirsi completa, lo stesso non vale per le sue novità software. Al contrario, OPPO sarebbe al lavoro su un'IA proprietaria, che potrebbe essere utilizzata come "base" per un'assistente vocale per smartphone.

L'IA di OPPO si chiamerà Andes: come riporta GizmoChina, infatti, il colosso cinese ha registrato i marchi "AndesGPT" e "AndesAI" in Cina. I due prodotti sono stati classificati come degli "strumenti scientifici, servizi di comunicazione e servizi per i siti web". Al momento, comunque, la registrazione dei due marchi non è ancora stata ufficializzata dalla compagnia.

In realtà, l'assistente vocale Xiaobu di OPPO già si basa su un Large Language Model, che in effetti si chiama proprio AndesGPT e che è stato implementato all'inizio dell'anno. Sembra dunque che il nome Andes sarà quello prescelto per un futuro rebranding dell'assistente vocale, che potrebbe accompagnarsi a delle nuove funzionalità software AI-Based e, magari, ad un lancio internazionale di Andes AI, il cui nome è senza dubbio più vicino alle sensibilità europee di "Xiaobu".

Per quanto ne sappiamo, AndesGPT è un LLM generativo proprietario di OPPO, sviluppato dalla divisione Intelligent Cloud dell'azienda. Lo sviluppo dell'IA è iniziato due anni fa ed è passato per tre LLM della serie OBERT, rispettivamente dotati di 100 milioni, 300 milioni e un miliardo di parametri. In passato, OBERT si è dimostrato essere tra i più avanzati LLM di origine cinese, stando ai test svolti sulla piattaforme di benchmark CLUE 1.1 e KgCLUE 1.0.

OPPO ha già rivelato che AndesGPT è basato proprio sugli LLM OBERT ed è specializzato nel dialogo in cinese e nell'apprendimento rinforzato tramite l'interazione con utenti umani. Non è chiaro, dunque, se AndesAI sarà una versione "tradotta" in inglese o in altre lingue di OBERT e AndesGPT o se il servizio sarà destinato a rimanere un'esclusiva cinese.