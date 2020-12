OPPO fa all-in: presentato il primo smartphone a più cerniere

Nel corso della quarto China International Industrial Design Expo (CIIDE), Oppo ha svelato al mondo una serie di nuovi concept devices realizzati con la collaborazione dello studio di design giapponese nendo, nella persona di Oki Sato, CEO e capo designer del gruppo.

La sua idea di slide-phone in particolare ci ha incuriositi non poco. Nonostante il nome, slide-phone è un pieghevole a più cerniere, quindi altro non è che un foldable, come ne abbiamo già visti e provati in precedenza, con più di una possibilità di estensione. Oltre a questa feature che lo renderebbe sicuramente uno dei più interessanti dispositivi presentati negli ultimi anni, Oppo ha immaginato di dargli a corredo anche un pennino capacitivo, pensato per quando il device è a piena estensione.

Altro interessante progetto riguarda music-link, un vero e proprio ecosistema musicale con al centro un particolarissimo paio di cuffie bluetooth TWS, affiancato da uno speaker AI, uno smartwatch, il caricabatterie portatile per le TWS e un caricabatterie wireless da casa. Il funzionamento è abbastanza semplice: nel momento in cui le TWS vengono poggiate sullo speaker, la musica si trasferisce immediatamente dalle cuffie all'altoparlante. Oppo, nel presentare questa collezione, ha utilizzato l'espressione "simbiotico" per spiegarci il tipo di funzionamento di questo piccolo ecosistema.

Insomma, non contenta della curiosità scaturita dalla presentazione del concept di OPPO X 2021 di appena qualche settimana fa e dopo la presentazione di Reno4 SE, l'azienda cinese ha voluto terminare l'anno con un bel carico di idee.