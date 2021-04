OPPO inarrestabile, diventa il quarto produttore di smartphone in Europa

Dopo aver seguito l'adesione alla Giornata Mondiale della Terra, culminata con la donazione di 1.000 alberi alle foreste in Ecuador e Camerun torniamo a parlare di Oppo per via degli ottimi risultati ottenuti nel corso del primo trimestre del 2021 in Europa.

Il lancio dell'eccezionale nuova famiglia di smartphone della Serie X3 ha svolto sicuramente un ruolo chiave nell'ottenimento di questi incredibili risultati, emersi nel corso di una ricerca di mercato condotta da Counterpoint Research, che hanno evidenziato una crescita del 94% anno su anno e dunque il raddoppio delle vendite.

L'azienda, ora quarto produttore in Europa, ha commentato i brillanti risultati tramite le parole di Maggie Xue, Presidente della divisione OPPO Western Europe: "il lancio della nuova serie OPPO Find X3 ha ottenuto un grande successo e una risposta estremamente positiva dai nostri clienti, due elementi che hanno portato un significativo aumento della domanda verso i nostri nuovi dispositivi. Rispetto alla serie OPPO Find X2 dello scorso anno, le prevendite sono aumentate di oltre il 400% anno su anno".

Abbiamo avuto la possibilità di provare sul campo il nuovo OPPO Find X3 Pro, un dispositivo eccezionale su tutti i fronti e in grado di innovare in un mercato ormai saturo grazie al suo curioso modulo fotografico.