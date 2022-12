Al via l'Oppo Inno Day 2022: arriva MariSilicon Y e gli Oppo Air Glass 2

Oppo ha ospitato oggi in diretta streaming l’Oppo Inno Day 2022, l’annuale evento tecnologico che quest’anno porta il claim “Empowering a Better Future”. Focalizzato su quattro settori chiave (smart entertainment, smart productivity, smart health e smart learning), l’evento è stata l’occasione per mostrare delle interessanti novità.

Come noto, nel 2021 Oppo ha istituto l’Oppo Health Lab allo scopo di sviluppare approcci proattivi che aiutino gli utenti ad intraprendere stili di vita sani. Quest’anno la società ha fatto un ulteriore passo in avanti ed ha creato un nuovo sub-brand di assistenza sanitaria noto come OHealth.

Nel corso degli Inno Day 2022, Oppo ha svelato il suo primo dispositivo per la salute ed il benessere familiare OHealth H1. Si tratta di un device che combina in un’unica scocca sei funzioni di monitoraggio della salute destinate all’uso familiare, tra cui la misurazione dei livelli di ossigeno nel sangue, l’ECG, l’auscultazione del cuore e polmoni, la frequenza cardiaca, la temperatura corporea ed il monitoraggio del sonno, il tutto attraverso dei sensori ad alta precisione ed una serie di algoritmi. Il dispositivo è superleggero e compatto e pesa solo 95g, e può essere portato con se ovunque.



Oppo ha anche presentato la new entry della famiglia MariSilicon e dopo la prima NPU proprietaria dedicata all’imaging, MariSilicon X, ha annunciato il nuovo SoC audio Bluetooth MaririSilicon Y. Si tratta di uno dei primi SOC Bluetooth ad utilizzare l’avanzata tecnologia N6RF, ed introduce anche un nuovissimo Pro Bluetooth Pack sviluppato in house che aumenta la larghezza di banda Bluetooth del 50%. Presente anche l’esclusiva tecnologia codec URLC ed una NPU dedicata con potenza di calcolo fino a 590 GOPS. MariSilicon Y può trasmettere un audio lossless ultra chiaro a 24 bit/192 kHz via Bluetooth.



Oppo durante l’evento ha anche mostrato la new entry per il comparto AR: Oppo Air Glass 2. Pesano solo 38g e presentano un design robusto e superleggero, ma soprattutto integrano la prima lente a guida d’onda difrattiva SRG al mondo, che supporta la correzione della vista, che li rende indistinguibili dagli occhiali tradizionali. Ovviamente viene data la possibilità di effettuare telefonate e traduzoni in tempo reale, ma anche di accedere a strumenti di navigazione, convertire la voce in testo e fornire altre esperienze intelligenti.



”Quando ci troviamo di fronte alle sfide che l’industria tecnologica sta affrontando, crediamo che l’unica strada da percorrere sia quella di continuare a innovare e superare nuovi confini”,ha dichiarato Pete Lau, Senior Vice President e Chief Product Officer di OPPO. “Guidati dalla nostra brand proposition ‘Inspiration Ahead’, vogliamo continuare a offrire agli utenti prodotti e tecnologie di qualità sempre superiore, in grado di fornire strumenti che consentano a tutti di avere una vita più smart. In questo senso, collaboreremo inoltre con un maggior numero di partner per andare incontro a un futuro migliore grazie a un’innovazione virtuosa, creando sempre più esperienze connesse e smart.”