OPPO e l'Italia, raggiunto il traguardo di un milione di smartphone venduti

OPPO è presente in Italia ormai da diverso tempo ed è riuscita ad attirare una buona fetta del pubblico nostrano. Infatti, l'azienda cinese ha fatto sapere di avere raggiunto l'importante traguardo di un milione di smartphone venduti nel nostro Paese.

L'annuncio è arrivato mediante il profilo Instagram ufficiale di OPPO. In particolare, quest'ultimo ha pubblicato un'apposita Storia, che potete vedere nello screenshot presente in calce alla notizia, in cui si può leggere: "Celebriamo il primo 1.000.000 di smartphone venduti in Italia. Grazie a ognuno di voi". Insomma, il brand ha voluto far sapere ai propri fan e agli appassionati in generale il numero raggiunto in termini di unità vendute.

Interessante notare il fatto che questo annuncio arrivi solamente pochi giorni dopo l'analisi di Counterpoint Research, che posiziona OPPO al vertice della classifica dei produttori di smartphone in Cina. Insomma, anche in virtù della situazione legata a Huawei, la società sta rapidamente facendo registrare numeri molto interessanti in varie parti del globo.

D'altronde, OPPO è riuscita a portare anche sul nostro mercato diversi prodotti intriganti. Basti pensare allo smartphone OPPO Find X2 Pro, che nel 2020 ha convinto molti utenti. Per quel che concerne, invece, i prossimi arrivi, ricordiamo che la presentazione di OPPO Find X3 è imminente (11 marzo 2021).