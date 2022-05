Oppo lancia Enco Air2: i nuovi auricolari Bluetooth con driver dinamico

Oppo lancia oggi Enco Air2, i nuovi auricolari con driver dinamico da 13,4mm che garantisce varie sfumature sonore anche trattandosi di auricolari wireless della fascia entry-level.

Analogamente a quanto avvenuto per altri modelli, anche questi sono accompagnati da una cover che permette di ricaricarle inserendole al suo interno. La batteria garantisce una durata di 24 ore ed una bassa latenza binaturale con trasmissione Bluetooth 5.2 certificata TUV Rheinland.

Come dicevamo poco sopra, le Enco Air2 utilizzano un driver da 13,4mm con diaframma titanizzato in materiale misto per bassi ancora più profondi e vibranti, medi cristallini ed alti brillanti. Presente anche un bass booster che migliora ulteriormente le prestazioni dei bassi, a cui si aggiungono i miglioramenti apportati dal team Oppo Blu-Ray che assicurano un audo bilanciato e due nuovissimi effetti sonori Enco Live: Bass Boost e Clear Vocals.

Per quanto riguarda l’audio in chiamata, è presente la cancellazione del rumore con intelligenza artificiale, mentre sugli auricolari sono presenti controlli smart touch aggiornati.

Oppo Enco Air2 sono disponibili da oggi, ma fino al 23 maggio, in preordine insieme ad Oppo Band Sport al prezzo di 69,99 Euro direttamente su Oppo Store. Nei prossimi giorni è previsto l’arrivo anche su Amazon e su altri rivenditori d’elettronica di consumo.