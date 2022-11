Oppo lancia Enco Air2 Pro: i nuovi auricolari wireless con cancellazione attiva del rumore

Oppo annuncia oggi il lancio di Enco Air2 Pro, i nuovi auricolari wireless dotati di driver con diaframma titanizzato da 12,4mm, cancellazione attiva del rumore ed ampio campo sonoro a cui si aggiungono bassi potenti e voci cristalline.

Disponibile anche la sintonizzazione Enco Live-bass, che garantisce il massimo della qualità durante la riproduzione di voci alte e limpide. Presente, come dicevamo poco sopra, la cancellazione attiva del rumore che è in grado di rimuovere ed intercettare il rumore ambientale a varie frequenze. Il doppio microfono e l’algoritmo di cancellazione del rumore sfruttanol’intelligenza artificiale per offrire una qualità audio elevata durante le chiamate. Disponibile anche la Modalità Trasparenza, per sentire i suoni ed i movimenti dell’ambiente circostante.

Oppo Enco Air2 Pro sono caratterizzate da un nuovo design curvo che contribuisce ad offrire anche una maggiore e migliore ergonomia rispetto al modello precedente (qui trovate la recensione delle Oppo Enco Air). Le cuffie hanno anche ricevuto la certificazione IP54 per la resistenza ad acqua e polvere, che le rende utilizzabili anche durante le sessioni di allenamento.

A livello di autonomia, Oppo parla di 7 ore di utilizzo che arrivano a 28 ore se si utilizza il case. Enco Air2 Pro supportano anche la tecnologia di ricarica rapida di Oppo che garantisce in soli 10 minuti 2 ore intere di riproduzione.

Gli auricolari OPPO Enco Air2 Pro sono disponibili nelle colorazioni White da OPPO Store e Mediaworld a un prezzo consigliato al pubblico di 79,99€.