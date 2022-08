Oppo lancia in Europa il suo primo tablet: arriva Pad Air, a partire da 299,99 Euro

Non c’è solo la nuova Oppo Reno8 Series tra i protagonisti dell’evento tenuto da Oppo a Parigi oggi 31 Agosto 2022. Il produttore asiatico infatti ha annunciato anche l’arrivo in Italia del suo primo tablet: il Pad Air, basato sull’interfaccia grafica ColorOS for Pad.

Caratterizzato da un design bicolore con giunture in metallo, Pad Air presenta un pannello posteriore con texture 3D con finitura Oppo Glow e scalinature che migliorano la presa: in questo modo si evitano di lasciare impronte digitali. La parte inferiore del pannello è sabbiata con grani di soli 0,15mm, che contribuiscono a creare una superficie dall’aspetto lucido ma non scivoloso.

Sotto la scocca troviamo la piattaforma mobile Snapdragon 680 octa-core, mentre il display da 10,36 pollici è 2K HD con certificazione TUV Rheinland. Il tablet guarda anche alla multimedialità con quattro altoparlanti di grandi dimensioni e supporta il Dolby Atmos, mentre la batteria da 7.100 mAh consente di guardare video fino a 12 ore e partecipare a videocall fino a 15 ore.

Analogamente ad Oppo Reno8 Series, anche Oppo Pad Air è disponibile da oggi su Oppo Store ad un prezzo consigliato al pubblico di 349,99 Euro per il modello 4/128Gb con Oppo Enco Air2 ed Oppo Band Style, mentre per la versione 4/64Gb ha un prezzo di 299,99 Euro sempre con Oppo Enco Air 2 ed Oppo Band Style.