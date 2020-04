Oppo lancia Find X2 Pro Automobili Lamborghini Edition ispirato all'Aventador SVJ Roadster

Dopo l'annuncio del nuovo Oppo Find X2 Pro, la società cinese ha comunicato oggi il lancio del Find X2 Pro Automobili Lamborghini Edition, che sarà disponibile nei negozi a partire dal 22 Maggio.

Ispirato all'Aventador SVJ Roadster, impiega per la prima volta la tecnologia della forgiatura a caldo del vetro, per simulare le linee aerodinamiche, le luci e le ombre 3D dell'automobile. Nel comunicato Oppo sottolinea che si tratta di uno smartphone che "incarna pienamente lo spirito della supersportiva".

Il DNA Lamborghini è integrato nel design di Find X2 Pro Automobili Lamborghini Edition e degli accessori che arriveranno sul mercato. La confezione è progettata per essere aperta e chiusa proprio come la portiera a forbice della vettura, con i caratteristici fari esagonali ed a Y che contraddistinguono il marchio. La custodia, il caricabatterie, il cavo USB, il caricatore flash e gli auricolari senza fili sono stati progettati ad hoc per questa versione.

In ColorOS 7.1 è presente un'esperienza dedicata con temi Premium e personalizzazioni che riprendono la vettura.

Il Find X2 Pro Automobili Lamborghini Edition arriverà nella versione con 12GB di RAM e 512GB di storage a 1999 Euro.

