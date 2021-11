Oppo lancia in Italia Oppo Store ed Oppo Community: sconti fino al 50% su alcuni prodotti

Nel giorno in cui prende il via ufficialmente la Settimana del Black Friday di Amazon, Oppo annuncia l'apertura in Italia del nuovo Oppo Store e della Oppo Community dove gli utenti possono parlare di tecnologia e del brand.

Partendo da Oppo Store, da oggi al 28 Novembre coloro che effettueranno un acquisto presso l'Oppo Store potranno ottenere degli sconti fino al 50% su un'ampia gamma di prodotti Oppo, a partire dagli smartphone di fascia premium fino agli accessori audio e wearable.

Oppo Reno6 Pro nella fattispecie è disponibile a 729,99 Euro al posto di 799,99 Euro, mentre Oppo Reno6 passa a 429,99 Euro anzichè 499,99 Euro. Sconti anche per la famiglia Oppo Find X3 Series: Oppo Find X3 Pro viene proposto ad 849,99 Euro al posto di 1149,99 Euro, mentre Oppo Find X3 Neo è disponibile a 529,99 Euro al posto di 799,99 Euro. Gli utenti potranno anche acquistare Oppo Find X3 Lite al prezzo di 299,99 Euro, mentre Oppo Watch è disponibile a 199,99 Euro invece di 299,99 Euro ed Oppo Enco X a 99,99 Euro al posto di 179,99 Euro.

Coloro che si iscrivono ad Oppo Community o Oppo Store potranno anche ottenere un coupon del valore di 15 Euro, mentre chi si iscrive alla newsletter potrà usufruire di uno sconto immediato di 5 Euro.

L'Oppo Store è disponibile direttamente a questo indirizzo.